“Quello che è accaduto domenica alla stazione di San Giorgio a Cremano è di una gravità inaudita, ed Indica chiaramente che per Eav esistono passeggeri di serie A e serie B.

Studenti, lavoratori e pendolari , in bel numero, su un treno diretto, a cui viene richiesto di scendere dal convoglio per far salire alcuni turisti, scesi dal direttissimo per Sorrento, fermo in avaria. Assurdo. Eppure, tutti paghiamo il biglietto e profumati abbonamenti, nello stesso modo” afferma Salvatore Ferraro, portavoce del gruppo pendolari Circumvesuviana-Eav.

“La cocciuta testardaggine con cui Eav inoltre continua a non comprendere che, vista la mancanza di materiale rotabile, deve declassare i direttissimi a diretti per inserire ulteriori treni nella normale viabilità, avendo Sorrento già l’Express dedicato, è disarmante.

Domenica si è sfiorata anche la rissa tra dipendenti e pendolari inferociti. Che cosa si aspetta? Che qualcuno, esasperato dai continui ritardi, dai soldi in meno in busta paga per i ritardi, o dalle assenze scolastiche, faccia qualche sciocchezza? Ora davvero basta. Chiediamo immediatamente, che l’Eav provveda a sistemare queste carenze, prima che prima con la Pasqua e poi con l’imminente estate, la situazione precipiti” conclude Ferraro.