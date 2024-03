Continua il calo degli sportelli bancari: 826 in meno nel 2023

Prosegue il calo degli sportelli bancari in Italia che, alla fine dello scorso anno, sono risultati oltre 800 in meno. Come si evince dalle tabelle della Banca d’Italia, il 2023 ha visto una ulteriore riduzione dai 20.985 di fine 2022 ai 20.161 di fine 2023. La diminuzione, sottolinea Via Nazionale, ha riguardato tutte le regioni ed è stata percentualmente più accentuata nelle Marche, in Abruzzo e in Sicilia. Il 2023 registra un’ulteriore diminuzione degli sportelli bancari. Nell’anno appena passato altre 826 filiali non hanno resistito alle chiusure. La rapida avanzata della ridefinizione dell’offerta bancaria sul territorio nazionale indica che negli ultimi 8 anni si è registrato un dato incontrovertibile: il 13% dei comuni, alla fine del 2023, non ha più servizi bancari. E la situazione potrebbe ancor più peggiore se si considera che i comuni con una sola filiale sono il 24% del totale nazionale.