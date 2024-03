Diabete, nell’Asl Na 3 Sud ambulatorio per curare lesioni cutanee

Lesioni cutanee legate al diabete e non: apre a Torre Annunziata l’ambulatorio infermieristico di primo livello collegato alla rete aziendale di riparazione tissutale dell’Asl Napoli 3 Sud diretta dal dottor Marino Ciliberti. Ad annunciarlo è la stessa azienda sanitaria che, in una nota, come “le prestazioni che possono essere effettuate sono prelievo sangue capillare, rimozione punti di sutura, medicazione chirurgica, cateterismo vescicale, fasciatura semplice, bendaggio alla colla di zinco di gamba-piede destro, bendaggio alla colla di zinco di gamba-piede sinistro, bendaggio adesivo elastico, medicazione di ulcere arto inferiore, altra irrigazione di ferita, medicazione di stomia, irrigazione catetere vascolare (ciclo da sei), medicazione catetere vascolare, irrigazione catetere vascolare (ciclo da quattro), terapia educazionale diabetico per seduta individuale (ciclo di dieci), terapia educazionale diabetico per seduta collettiva (ciclo di dieci), terapia intramuscolo, endovenosa, sottocutanea”. “Si tratta – spiega il direttore dell’Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo – di un ulteriore e significativo sforzo che l’azienda compie in vista del potenziamento dei servizi sanitari territoriali e di prossimità, nell’ottica di un processo di decongestionamento delle strutture ospedaliere”. L’ambulatorio è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12.30.