Sta per iniziare per Myky una nuova esperienza sull’isola di Malta, nel segno della musica e della solidarietà. L’artista ciccianese, che si era fatto notare sulla scena musicale maltese nel corso dell’edizione locale di X-Factor, volerà nuovamente lì per prendere parte a un grande evento solidale: la manager Marilanda Majello ha scelto di puntare su di lui per il Muzika Ghall-Fondazzjoni Nazareth.

L’evento, alla sua seconda edizione, è promosso dalla Fondazione presieduta da Marie Louise Coleiro Preca, presidente della Repubblica Maltese nel quinquennio 2014-2019. La Fondazzjoni Nazareth, da sempre impegnata nella promozione di progetti per la vita comunitaria, ha fortemente voluto questo festival, con l’obiettivo duplice di promuovere talenti locali e di supportare i residenti della comunità alloggio Dar Nazareth. Il festival si svolgerà il 13 aprile e verrà trasmesso in tv sul canale XEJK.

Quest’anno per la prima volta il palco del Muzika Ghall vedrà esibirsi anche un artista italiano, Myky. Myky, spesso protagonista di eventi di beneficenza e di impegno sociale nel suo territorio di origine, volerà a portare la sua voce e il suo supporto anche a questo evento, onorando il gemellaggio che lega la sua cittadina di origine, Cicciano, alla città maltese di Nadur.

Per l’occasione, canterà il suo nuovo singolo, presentato recentemente a “Una Voce per San Marino” per le selezioni dell’Eurovision Song Contest: Coming Home. Il titolo scelto sembra quanto mai appropriato: nel presentare il suo brano, Myky ha più volte dichiarato che “home”, la casa, più che in un luogo fisico può essere trovata nella stabilità degli affetti, ed è proprio questa stabilità che il progetto della Fondazzjoni Nazareth punta a ricostruire, sostenendo una casa famiglia che accoglie proprio chi è alla ricerca di una realtà da poter chiamare casa.