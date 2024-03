Il Volo è pronto a portare il pubblico nel suo universo musicale con Ad Astra (Epic Records/Sony Music Italy), il nuovo progetto discografico, il primo composto interamente da inediti, fuori su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store fisici. Un viaggio sonoro dal sapore internazionale composto da 11 tracce a coronamento dei 15 anni di carriera: Un vero e proprio abito fatto su misura, cucito sulle tre distinte e complementari personalità di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, tre artisti che con la loro incredibile voce hanno conquistato il pubblico di tutti i continenti.

“Ad Astra – dicono – è il disco che celebra i nostri 15 anni di musica insieme ed è il nostro primo album di inediti: per noi è un importantissimo traguardo. In questi anni siamo cresciuti, ognuno di noi con la propria personalità e le proprie passioni. Il risultato è Ad Astra, un progetto in cui emergono le nostre diverse sfumature personali e vocali, che provano che dalla diversità nasce la scintilla. Non vediamo l’ora di rivedere i nostri fan in giro per il mondo e di poter finalmente cantare dal vivo i nostri nuovi inediti”. Domani Il Volo” sarà al “Vulcano Buono di Nola per il firmacopie: appuntamento dalle 16 in piazza Capri del centro servizi.

Il gruppo è in partenza ad aprile per il World Tour che li porterà anche in Cina e Giappone e per poi tornare in Italia a maggio con quattro speciali eventi-concerto all’Arena di Verona – 9 (sold out), 11 (sold out), 12 (sold out), 13 maggio. Le prime tre serate verranno successivamente trasmesse in prima serata su Canale 5 e vedranno la partecipazione di numerosi importanti ospiti del panorama musicale italiano. Il tour italiano proseguirà fino a settembre con Tutti Per Uno – Capolavoro, 20 appuntamenti nelle più suggestive venue d’Italia, mentre ad ottobre Il Volo porterà la sua musica nelle principali capitali europee, tra cui Parigi, Berlino, Praga e molte altre.

“All’interno del disco potrete ascoltare sia “Capolavoro”, il brano che abbiamo presentato sul palco dell’Ariston a febbraio, che “Saturno e Venere”, la nostra collaborazione con Irama. Filippo è un amico, oltre ad essere un grande artista che stimiamo, e siamo molto felici di aver potuto lavorare con lui per il nostro primo album di inediti”. L’album è nato da un intenso lavoro di oltre un anno condiviso con un eccezionale team di autori e producer Michelangelo, Federica Abbate, Edwin Roberts, Michael Tenisci, Federico Nardelli, Luca Faraone, Stefano Marletta. Sul tour Il Volo dicono “Siamo molto emozionati di poter portare tutta la nostra musica nel tour che a breve ci porterà a calcare ancora una volta i palchi di tutto il mondo. Ci aspettano dei mesi davvero intensi: da aprile fino a settembre, porteremo i nostri nuovi brani e il meglio del nostro repertorio in Cina, dove andremo per la prima volta, e in Giappone, un paese che amiamo moltissimo per la sua incredibile storia e cultura. Faremo poi ritorno in Italia con il progetto “Tutti Per Uno” quattro serate straordinarie che si terranno all’Arena di Verona il 9 (sold out), 11 (sold out), 12 (sold out) e 13 maggio. Il nostro tour continuerà poi fino a settembre con “Tutti Per Uno – Capolavoro”, 20 appuntamenti in alcune delle più suggestive location d’Italia. Ad ottobre ci esibiremo invece nelle principali capitali europee, tra cui Parigi, Berlino, Praga e molte altre. E non finisce qui: nel 2025, porteremo la nostra musica negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina. Siamo emozionati per questa nuova grandiosa avventura e non vediamo l’ora di condividere la nostra musica con i nostri fan in tutto il mondo.