Inseguimento a 200 all’ora sull’autostrada A/1: fermato 32enne

La Polizia Stradale di Cassino ha fermato un 32enne di Mugnano di Napoli al termine di un inseguimento sul filo dei 200 all’ora cominciato sull’autostrada A1 e proseguito sulla Sr630 Cassino – Mare dopo un incidente dovuto all’alta velocità. L’inseguimento è cominciato quando una pattuglia ha intimato l’alt ad una Peugeot che verso le 2 della notte stava correndo verso Sud ben oltre il limite di velocità che in quel tratto è di 130 orari. L’auto non si è fermata ed ha invece aumentato la velocità nel tentativo di ‘staccare’ gli agenti. Per far perdere le proprie tracce, l’automobilista ha imboccato la rampa di uscita per Cassino e sfondato la barriera del casello, lanciandosi sulla superstrada. Ma all’altezza di Pignataro Interamna ora è stata realizzata una rotatoria proprio per limitare la velocità su un tratto di strada che altrimenti sarebbe velocissimo. A quella rotatoria, la Peugeot ha sbandato, schiantandosi prima contro uno spartitraffico in cemento e poi contro un muro, andando completamente distrutta. Gli agenti del vicequestore Stefano Macarra hanno bloccato il 32enne che si trovava al volante, lo hanno fatto medicare dal personale sanitario del 118 fatto intervenire sul posto e poi lo hanno portato in caserma, fermandolo e mettendolo a disposizione del sostituto procuratore di turno a Cassino.