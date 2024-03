Le Stanze di Alice, Vulcano Buono organizza una Pasqua sorprendente

Immaginate di vivere la favola di Alice nel Paese delle Meraviglie incontrando il Cappellaio Matto, Stregatto o il Bianconiglio. O ancora di farvi accompagnare da Alice attraverso un percorso della fantasia, in un luogo incantato. Se l’ipotesi stuzzica la vostra curiosità non dovete far altro che raggiungere il “Vulcano Buono” di Nola che per la Pasqua di quest’anno ha deciso di organizzare l’evento intitolato “Le stanze di Alice”. Si tratta di un vero e proprio percorso dedicato, composto da 10 ambienti che si sviluppano su 1500 metri quadrati all’interno della struttura progettata da Renzo Piano. All’ingresso Positano, personaggi e attori in costume, accoglieranno grandi e piccini per il racconto animato e dal vivo della storia di “Alice nel Paese delle Meraviglie”. A prendere per mano gli ospiti ci penseranno, oltre ai già citati personaggi della fiaba scritta da Lewis Carroll, anche Capitan Libeccio, la Regina Bianca e la Regina Di Cuori, le Carte, il Brucaliffo, la Regina Rossa e gli immancabili Pincopanco e Pancopinco. Una grande festa scenografica, in un percorso teatralizzato, dove la musica e la recitazione concorreranno a creare un’atmosfera da favola. Vissuta da protagonisti, magari tenendo per mano i più piccini, in una magia che attende solo di compiersi.

Durante il percorso si incontreranno aree gioco tematiche, postazioni photobooth e gli immancabili punti-selfie, tra lo zucchero filato, i pop-corn e i gadget di Alice

DATE

Inaugurazione 23 marzo 2024 – chiusura 1 maggio 2024.

Questo il calendario: 23, 24, 29, 30 marzo; 1, 5, 6, 7,12, 13, 14, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30 aprile; 1 maggio.

ORARI

Tutti i venerdì dalle ore 15.00 alle ore 21.00

Weekend e festivi dalle ore 11.00 alle ore 14.00/dalle ore 15.00 alle ore 21.00

Lunedì 29 e sabato 30 aprile dalle ore 15.00 alle ore 21.00

PREZZI E INGRESSI

La vendita dei biglietti di accesso a “Le stanze di Alice” avverrà tramite la biglietteria che sarà allestita all’ingresso dell’unità ed online sul sito Go2. Prevendita online su go2.it (prevendita € 2,00 a biglietto) più eventuali costi di commissioni bancarie. La prevendita darà diritto al “salta la fila”.

Ticket di ingresso (tariffa piena): € 8,00

Per i bambini di altezza inferiore a 1 metro (tariffa ridotta): € 5,00

Diversamente abili: ingresso gratuito (paga solo l’accompagnatore).

Gli ingressi saranno organizzati con accesso ogni ora e durata massima di visita dell’unità pari a 50 minuti.