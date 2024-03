Un furgone carico di latticini sfreccia lungo le strade della provincia nord-orientale di Napoli. A fargli strada un’utilitaria bianca anche questa a velocità elevata. Scappano dai carabinieri, quelli della stazione locale. Il furgone è rubato e l’auto è già sequestrata. Due pattuglie sono in scia perché poco prima il conducente del veicolo commerciale si è ritrovato a dover tornare a piedi in azienda. Non ha fatto in tempo a scaricare tutto il contenuto del cassone che qualcuno ha forzato la serratura ed è fuggito. La fuga è durata per alcuni chilometri, fino a via 11 settembre, a Marigliano. I militari, grazie alla collaborazione di altre pattuglie dispiegate sul territorio, hanno bloccato la strada ai due veicoli e i polsi dei fuggitivi. In manette tre uomini, residenti a Napoli e già noti alle forze dell’ordine. Dovranno rispondere di concorso in furto aggravato. Sono ora in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.