Sorpresi a smontare un’auto: carabinieri arrestano 4 persone

Stavano smontando velocemente una Fiat Panda nera da poco rubata i quattro uomini di 35, 37, 39 e 50 anni sorpresi dai carabinieri nel garage di una casa colonica della frazione Nocella del comune di Carinola: sono stati arrestati per il reato di riciclaggio in concorso e condotti ai domiciliari. Nessuno dei quattro – è emerso – risiedeva nella zona, tre erano di Grazzanise e il quarto di Casal di Principe. I carabinieri hanno circondato la casa colonica sorprendendoli in abiti da lavoro, sporchi di grasso e muniti di idonei strumenti; scoperti in flagranza, i sospetti hanno deposto gli arnesi da lavoro e si sono lasciati ammanettare. Ad agire i carabinieri della stazione di Trentola Ducenta, comune del Casertano dove è stato segnalato il furto, piuttosto distante dal luogo dello smontaggio. I militari hanno seguito tramite rilevatori satellitari il percorso dell’auto, dal momento in cui è stata rubata alla casa colonica, e così sono andati a colpo sicuro. All’interno del locale garage e del soprastante appartamento i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato parti meccaniche e di carrozzeria di numerose autovetture nonché attrezzature e arnesi idonei per lo smontaggio.