Travolto da trattore nei campi, 50enne ferito in Irpinia

Grave incidente sul lavoro nei campi ad Aquilonia. Un 50enne per cause da accertare è rimasto gravemente ferito alla gamba dopo essere stato travolto da un trattore che stava operando in località Fontana Nocelle. L’uomo non si sarebbe accordo del mezzo in movimento ed è stato investito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i Vigili del Fuoco. L’uomo è stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale di Moscati di Avellino. Sullo stesso territorio, sabato scorso in un fondo agricolo di Monteverde, perse la vita un 83 enne schiacciato dal trattore di cui era alla guida.