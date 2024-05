Atti osceni nei pressi di una scuola: carabinieri denunciano 40enne

Dopo un breve inseguimento ed una indagine lampo, i carabinieri della stazione di Dentecane, in provincia di Avellino, hanno intercettato e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento, un uomo di origini sudanesi, per “atti osceni in luogo pubblico”. Tutto è partito da una segnalazione giunta al “112”, con la quale una donna di Venticano ha riferito che poco prima un uomo di colore, dopo averla avvicinata con una scusa, le aveva mostrato le proprie parti intime, per poi allontanarsi in tutta fretta. Dopo una breve ricerca, i militari sono riusciti ad intercettare il responsabile dell’insano gesto, commesso nei pressi di un istituto scolastico. Le indagini avviate dai militari hanno permesso di scoprire anche un secondo episodio, del tutto simile al precedente, avvenuto, sempre a Venticano, il giorno prima. L’uomo, da tempo residente in quel comune ed incensurato, dovrà rispondere del reato di “atti osceni in luogo pubblico”, aggravati dalla continuazione e dal fatto di essere stati commessi nei pressi di un istituto scolastico.