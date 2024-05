Cultura e libri, a Nola arriva la giornalista Rai Serena Bortone

Secondo appuntamento con la rassegna “Sguardi incrociati: la forza delle parole” promossa dal caffè letterario della Mondadori di piazza Marconi diretto dalla giornalista Autilia Napolitano.

Ospite la conduttrice Rai, Serena Bortone, finita recentemente nella bufera per il ’caso Scurati’. L’appuntamento è alle ore 15.30 di domani, mercoledì 15 maggio, nello store nolano. Per l’occasione la Bortone parlerà del suo ultimo libro, edito da Rizzoli, dal titolo “A te vicino così dolce” con il quale la nota conduttrice Rai ha scelto di sviluppare un racconto ambientato che parla di un’epoca e di una generazione che si scopre libera e irrimediabilmente ingenua. Un romanzo tenero e avvincente sull’amicizia e su quanto siamo disposti a farci ingannare dall’amore.

Una storia di amore e di amicizia ambientata a Roma alla fine degli anni ’80, raccontata con una prosa graffiante e fresca, una stagione della vita in cui i sentimenti sembrano prevalere su tutto, trascinandoci in un vortice oscillante tra illusione e bruschi ritorni alla realtà. E ci consegna il ritratto di una generazione che scopre di non essere mai stata così libera come le hanno fatto credere. La rassegna è organizzata in sinergia con le associazioni e le scuole del territorio. Nella mattinata di domani, infatti, Serena Bortone sarà al liceo Torricelli di Somma Vesuviana guidato dalla dirigente Anna Giugliano. Mentre nel pomeriggio aprirà il “Festival della Letteratura per ragazzi” organizzato dalla fondazione Premio Cimitile.