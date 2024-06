I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno arrestato un 42enne pluripregiudicato residente a Cicciano a cui soni stati sequestrati armi e munizioni. In particolare, i finanzieri del Gruppo di Nola, dopo una serie di appostamenti, hanno individuato un casolare abbandonato in una zona rurale utilizzato dall’arrestato come deposito di merce illegale. All’interno i finanzieri hanno trovato circa 2,5 kg di hashish, suddivisi in panetti, 400 euro in contanti, una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa e caricatore rifornito, 71 munizioni di vario calibro e 2 ordigni esplodenti artigianali. Qualora immessa sul mercato, è stato stimato, la sostanza stupefacente avrebbe generato un guadagno illecito di oltre 60mila euro. Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria di Nola mentre le unità specializzate della Polizia di Stato che hanno prelevato e successivamente disinnescato gli ordigni. L’uomo, con precedenti per estorsione e tentato omicidio, è stato arrestato in flagranza di reato e accompagnato nella casa circondariale di Poggioreale, su disposizione del pubblico ministero di turno.