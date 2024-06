Una borraccia di vari colori, con lo storico logo della Casa Salesiana ridisegnato e stilizzato in maniera particolare con sotto, ben impressa, una frase ad effetto: “La classe non è acqua”. E’ questa l’originale iniziativa dei ragazzi del quarto IT (Amministrazione Finanza e Marketing) dell’istituto Salesiani “Sacro Cuore” del Vomero, premiata con una borsa di studio dalla Regione Campania nell’ambito del concorso che prevedeva l’approfondimento del tema: “Riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero. Idee e progetti per trasformare i rifiuti in risorse per la salvaguardia dell’ambiente”, bandito da palazzo Santa Lucia per l’anno scolastico 2023-2024. La consegna del premio è avvenuta negli spazi della Mostra d’Oltremare di Napoli, in occasione del “Green Med Symposium”. L’idea della “borraccia” è stata voluta da tutto il consiglio di classe, in quella che si è subito prospettata come una sorta di “prova tecnica” delle sfide, da qui a qualche anno, i ragazzi saranno chiamati ad affrontare nel mondo della finanza e del marketing, declinato, però, secondo un’ottica di eco-sostenibilità. Una vera e propria simulazione d’azienda, dunque, votata a mettere in atto le competenze pratiche acquisite durante l’anno scolastico, producendo “beni e profitti”, senza tuttavia discostarsi dalle norme del cosiddetto “vivere civile”. Gli studenti del IV IT infatti si sono trasformati in tanti piccoli imprenditori, ma con un occhio rivolto a quelle che sono le tematiche legate alla protezione ed al rispetto del pianeta, all’utilizzo consapevole dell’acqua potabile ed al consumo della plastica. Quella che si dice un’esperienza di educazione civica e di cittadinanza attiva, che la Regione Campania ha mostrato di apprezzare non poco.