Dall’educazione al divertimento: la guida completa alle migliori attività gratis online

La trasformazione digitale ha cambiato ogni aspetto della vita quotidiana. Dal lavoro fino all’educazione, passando per il tempo libero, gli italiani passano sempre più tempo online. Secondo il Digital Report di We Are Social del 2023, gli italiani passano una media di sei ore al giorno connessi, dividendosi soprattutto tra fonti di notizie, social media (in particolare Instragram) e app di messaggistica come WhatsApp.

Questo perchè il mondo digitale ha diversi vantaggi. Primo fra tutti, il fatto che è possibile avere accesso a contenuti in pochi clic, anche dal proprio divano. E poi non mancano le attività online gratuite dedicate ad utenti di ogni età, dai più piccoli che vogliono imparare fino agli adulti che cercano nuovi spettacoli e show.

Ecco 6 attività online gratis da provare subito.

1. Gli ultimi titoli in ebook

La lettura è un hobby che non passa mai di moda. Una ricerca dell’Istat ha rivelato che oltre 6,5 milioni di italiani hanno letto almeno un ebook nel 2021, un aumento del 10% rispetto all’anno precedente e una tendenza che continua a crescere. I cataloghi di libri digitali includono i grandi classici e le ultime uscite e le biblioteche locali sono li offrono gratuitamente. Nella maggior parte dei casi, ti basta creare un account con la biblioteca per iniziare a scaricare i libri che ti interessano.

Tra i dispositivi utilizzati per la lettura di ebook c’è il Kobo e, nel 2023, i titoli più scaricati dai lettori italiani (se cerchi ispirazione) sono stati:

2. Le app di puzzle, rompicapi ed enigmistica

Le app di giochi per smartphone, sia iOS ed Android, hanno un’ampia gamma di giochi online gratuiti tra cui scegliere. Ci sono i puzzle per i più piccoli, il sudoku per chi ama i numeri e l’enigmistica per chi ama un pizzico di mistero. Perfette anche sotto l’ombrellone, queste app si possono scaricare in pochi minuti e mantengono la mente occupata per ore.

3. Scopri un nuovo hobby online

Se non sai cosa con il tuo tempo libero o se il film che stai guardando è noioso, il mondo online è il modo perfetto per scoprire nuovi hobby da provare da solo o in compagnia. Puoi imparare a ricamare, a lavorare la ceramica, a dipingere su tela oppure a fare fotografie come un professionista. Questo è il momento perfetto per riscoprire l’hobby che avevi lasciato nel cassetto perchè eri troppo impegnato oppure per trovare un nuovo interesse fatto per te.

4. L’adrenalina dei giochi e del casinò online

Se ami tentare la fortuna con giochi di carte, slot machine e con giochi gratis di roulette, allora lo puoi fare online, senza bisogno di fare la coda a un casinò fisico. Infatti, esistono casinò online che ti permettono di giocare gratuitamente a tutti i grandi classici, incluso il blackjack e la roulette in tutte le sue versioni.

Altrettanto amati dai giocatori italiani sono i videogiochi, un mercato che è cresciuto del 5% nel 2023 per un giro d’affari totale di 2,3 miliardi di euro. Ad esempio, tra i giochi più popolari gratuiti per gli utenti Microsoft cè “Asphalt,” per guidare auto a velocità da capogiro.

5. Quando imparare è gratis e divertente

Piattaforme come YouTube (e non solo) ti permettono di partecipare a lezioni gratuite per ogni tipo di interesse. Puoi imparare a suonare uno strumento oppure a cucinare. In fondo, non saremmo italiani senza l’amore per la cucina. Esistono sia canali digitali che app che ti insegnano a preparare i piatti della tradizione italiana e a sperimentare con i sapori internazionali. Così come ci sono le app per smartphone con ricette per i tuoi menù e che ti offrono i migliori abbinamenti per i tuoi piatti.

6. Inizia un nuovo sport da remoto

Grazie ad app per smartphone e a canali YouTube dedicati al fitness, non devi più andare in palestra per allenarti. Su Instagram esistono profili con routine di pilates e di yoga, personal trainer che offrono consigli su esercizi e su come incorporare un’alimentazione sana nel tuo stile di vita. Oppure puoi scaricare app che includono allenamenti per ogni livello di preparazione, routine veloci (come esercizi di 7 minuti) per chi ha poco tempo e app di fitness gratis che aiutano a creare un allenamento su misura. Tutto senza dover uscire di casa.

Con queste 6 attività gratis online, l’universo digitale non avrà più segreti per te.