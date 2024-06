Furti auto: carabinieri arrestano due giovanissimi: uno ha 15 anni

Ladro di auto a 15 anni con un complice che ne ha poco di più, 18, ed un altro in fuga. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri a Mugnano di Napoli: i due ragazzi, entrambi incensurati, sono stati arrestati. Erano in tre a bordo di una Lancia Y quando sono stati agganciati dai carabinieri in piazza Trieste e Trento, nel comune di Giugliano e seguiti per molti chilometri. La loro andatura era particolare, percorrevano qualche metro poi sostavano in prossimità di alcune auto parcheggiate. L’intervento è scattato a Mugnano, quando le tre persone nell’abitacolo hanno affiancato una Panda, forzato la portiera e iniziato a smontare la scatola nera installata a fini assicurativi. Il 18enne e il 15enne, entrambi di Mugnano, sono stati immediatamente bloccati, il complice è riuscito a fuggire. Dovranno rispondere di furto aggravato; sequestrati arnesi per lo scasso. Sono in corso accertamenti per verificare se i tre siano collegati a due tentati furti di auto commessi con le stesse modalità e durante la stessa notte nel comune di Mugnano.