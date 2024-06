Deve rispondere di tentato omicidio una 44enne di Casoria che questa mattina, in via Circumvallazione esterna a Casavatore, avrebbe colpito e ferito una donna di 66 anni, sua parente, con una chiave inglese. La vittima è finita in ospedale dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. E’ in prognosi riservata. Nella mattinata i militari della locale Compagnia hanno ricevuto la segnalazione di una lite in famiglia. La 44enne dopo aver colpito la vittima si sarebbe allontanata ma è stata rintracciata dagli investigatori poco dopo. I carabinieri, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, hanno proceduto all’arresto per tentato omicidio. Le cause della lite sarebbero riconducibile a motivi di natura economica. L’arrestata, incensurata, è ora agli arresti domiciliari.