Aggredisce con martello 19enne per 5 euro, arrestato 17enne

Lo ha aggredito e colpito alla testa con un martelletto frangivetro procurandogli lesioni guaribili in 15 giorni. Tutto per appena 5 euro. E’ accaduto a Vitulazio, in provincia di Caserta, dove un 17enne è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per tentata rapina ai danni di un 19enne di Carinola. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, la vittima si trovava a Vitulazio in piazza Riccardo II in compagnia di un’amica, quando è stato avvicinato dal 17enne, residente a Camigliano e già noto alle forze dell’ordine, che gli ha chiesto, con prepotenza, di dargli 5 euro; al secco “no” il 17enne ha estratto un martelletto frangivetro dal marsupio che indossava colpendo violentemente il 19enne alla testa. Dopo l’aggressione il minore è scappato e mentre fuggiva si è disfatto del martelletto, nascondendolo dietro un cassonetto dei rifiuti. I militari dell’Arma, allertati da alcuni passanti che hanno assistito all’aggressione, giunti sul posto hanno individuato e bloccato, nel vicino vico Siena, il 17enne, che si era nascosto dietro un muretto; il minore è stato accompagnato al centro di giustizia minorile di Napoli-Colli Aminei, mentre il ferito è stato trasportato all’ospedale di Caserta con ambulanza del 118 e medicato.