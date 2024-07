Anticiclone africano, clima rovente: temperature oltre i 40 gradi

Torna a dominare l’anticiclone africano e il clima si fa rovente. Previsto caldo e sole su tutto lo stivale, con temperature in crescita che supereranno i 40 gradi. E’ quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it “Già dalla giornata odierna – afferma – assisteremo all’avanzata dell’anticiclone africano che si espanderà su buona parte del bacino del Mediterraneo, Italia compresa”. Le correnti di aria calda porteranno tempo stabile, tanto sole, e un’impennata delle temperature. Il caldo si farà sentire soprattutto da domani, martedì 9 luglio, e per i giorni a seguire sulle pianure del Nord, sulle regioni tirreniche e sulle due Isole maggiori. In città come Firenze o Roma si potranno raggiungere picchi fino a 37-38°C. Le Isole Maggiori saranno le zone più colpite: in Sicilia, nelle aree interne, si potrebbero raggiungere picchi di 42-43°C, mentre in Sardegna le temperature si avvicineranno ai 40°C. Nel resto del Sud, i termometri oscilleranno tra i 36 e i 38°C. Queste condizioni ci accompagneranno almeno fino a giovedì 11 luglio.

IL DETTAGLIO – Lunedì 8. Al nord: nubi sparse, occasionali rovesci sui monti. Al centro: sole e caldo. Al sud: soleggiato e caldo. – Martedì 9. Al nord: poco nuvoloso. Al centro: tutto sole. Al sud: bel tempo, caldo. – Mercoledì 10. Al nord: qualche temporale sui confini alpini, sole e caldo altrove. Al centro: poco nuvoloso. Al sud: ampio soleggiamento. Tendenza: sole e caldo in aumento.