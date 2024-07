Chiede l’ora, ruba smartphone a 12enne e scappa via

Ha rubato uno smartphone ad una bambina di appena 12 anni e poi è scappato via. E’ accaduto nella sera di ieri in via Principessa Margherita di Savoia a San Sebastiano al Vesuvio. Poco prima la 12enne mentre era in compagnia di due amiche coetanee è stata avvicinata da un uomo che le chiedeva che ore fossero. La bambina, a quel punto, ha estratto dalla borsa lo smartphone e l’uomo lo ha afferrato per poi fuggire. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio.