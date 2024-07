Cocaina nell’aria condizionata dell’auto: arrestato 47enne

Aveva nascosto la droga all’interno della bocchetta dell’aria condizionata il 47enne arrestato a Casal di Principe dai carabinieri. L’uomo, sottoposto per altre vicende alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato fermato dai militari per un normale controllo stradale mentre transitava con la sua auto in via Macario. Mentre consegnava i documenti dell’auto, il 47enne si è mostrato particolarmente nervoso, con lo sguardo che cadeva verso le griglie da cui esce l’aria condizionata, e così i carabinieri lo hanno perquisito. Dopo diversi tentativi in varie parti dell’abitacolo, i militari hanno smontato le griglie dell’aria trovando la droga, 45 grammi di cocaina confezionata sotto vuoto. Il 47enne è stato quindi arrestato e condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.