Una bombola di gas è esplosa in un appartamento di Sant’Agnello, in costiera Sorrentina: un 54enne romeno è rimasto gravemente ferito ed è trasportato in codice rosso al centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Sono stati i carabinieri della stazione di Piano di Sorrento ad intervenire in via San Vito: La palazzina, dove vivono due famiglie è stata evacuata. Indagini in corso.