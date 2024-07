Un uomo di 69 anni è rimasto gravemente ferito a causa dell’esplosione di una bombola di gas ad uso domestico. Il fatto è accaduto in un’abitazione di via Antonio Cinque, a Napoli. In casa c’era anche la moglie di 66 anni, che è rimasta illesa. Per l’uomo è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli. È in codice rosso ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione Napoli Marianella ed i vigili del fuoco.