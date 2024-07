Evade dai domiciliari e investe pedone con lo scooter: arrestato

I carabinieri della sezione radiomobile di Casoria hanno arrestato per evasione ed omissione di soccorso Domenico E., 47enne del posto. L’uomo, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, ha lasciato la sua abitazione e si è messo in sella ad uno scooter investendo un pedone in via Duca d’Aosta senza fermarsi a prestare soccorso. I carabinieri hanno assistito alla scena e lo hanno inseguito, bloccandolo poco più avanti. La vittima è stata portata in ospedale e poi dimessa con due giorni di prognosi. Il 47enne è stato ristretto in camera di sicurezza in attesa di giudizio.