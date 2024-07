Guida un furgone rubato dopo aver commesso furto, arrestato

Guida un furgone rubato e poco prima aveva anche portato via un borsello da una barca. E’ stato, però, fermato dai carabinieri e per un 42enne di Forio è scattato l’arresto. L’uomo, che era già sottoposto alla misura della libertà vigilata da scontare nel comune di Qualiano, è stato fermato in piazzale Trieste nei pressi del porto, ad Ischia. Il 42enne era alla guida di un furgone piaggio Porter che era stato rubato durante la notte a Forio. Perquisito, è stato trovato in possesso di un borsello con all’interno documenti, effetti personali e uno smartphone. Le indagini dei carabinieri – effettuate analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza – hanno permesso di ricostruire la vicenda. Orefice, poco prima, avrebbe rubato il borsello che era custodito all’interno di un’imbarcazione privata ormeggiata nel porto di Ischia per poi allontanarsi. Il furgone e la refurtiva sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Il fermato, che dovrà rispondere anche di guida con patente revocata, è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.