Garantire la sicurezza e la continuità del servizio idrico nei Comuni della Penisola Sorrentina e dell’Isola di Capri: è l’obiettivo dei nuovi interventi ai quali Gori sta già lavorando. L’azienda, dopo aver verificato 33 chilometri di rete e sostituito numerosi dispositivi idraulici, a causa della vetustà delle infrastrutture, il prossimo 22 luglio darà inizio ai lavori per la sostituzione di un tratto della condotta adduttrice collocata in località ‘La Palombara’ nel Comune di Castellammare di Stabia, e oggetto del guasto verificatosi lo scorso 20 giugno. L’ opera – informa una nota di Gori – prevede, tra le altre cose, la posa di una nuova tubazione lunga circa 50 metri, con un diametro di 60 centimetri. La posizione impervia dell’infrastruttura, posta a circa 30 metri da terra, lungo il viadotto della strada statale 145, renderà necessario il coinvolgimento di 40 tecnici, 2 gru da 200 tonnellate, 3 piattaforme mobili, di cui una aerea da 14 metri di lunghezza, e l’uso di tecnologie avanzate. Il cronoprogramma dei lavori comprende un dettagliato piano degli approvvigionamenti e della distribuzione con lo scopo di garantire la ripresa del servizio in tempi ottimali. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori è necessario sospendere il servizio idrico dalle 21 di lunedì 22 luglio alle 3 di mercoledì 24 luglio in alcune località dei seguenti comuni: Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento e Massa Lubrense. Per i comuni dell’isola di Capri è stata disposta la sospensione del servizio nelle fasce orarie notturne. In seguito agli incontri svoltisi presso la Prefettura e presso l’isola di Capri, presieduti dal Prefetto di Napoli Michele di Bari, è stato disposto un piano eccezionale per la gestione del servizio idrico sostitutivo, fino al ripristino della normale erogazione. Il piano prevede il potenziamento del servizio di autobotti sulla terraferma e l’eventuale utilizzo di una nave dedicata al trasporto delle necessarie autobotti per l’isola di Capri. In questa occasione, sottolinea Gori, è importante ricordare che l’acqua è un bene da salvaguardare ed è essenziale e improrogabile evitarne un uso improprio. Si invitano i cittadini ad utilizzare l’acqua potabile esclusivamente per esigenze alimentari e di igiene personale, evitando l’impiego per scopi irrigui, per il lavaggio di autovetture, per l’innaffiamento di cortili e giardini, nonché per ogni altro uso diverso da quello civile domestico e non strettamente necessario. Per tutti gli aggiornamenti sulle zone interessate dalla mancanza d’acqua e sulla localizzazione del servizio idrico sostitutivo, si invita a consultare la pagina avvisi all’utenza del sito goriacqua.com, in cui sono presenti le comunicazioni e i relativi aggiornamenti, pubblicati anche sulla pagina Facebook ‘Gori Acqua’. Tra gli strumenti comunicativi messi in campo, anche una mail a tutti gli utenti iscritti all’area clienti MyGori e l’affissione di locandine. “Gli interventi dei prossimi giorni sono assolutamente necessari per un radicale ripristino funzionale di quel tratto di condotta, e ringraziamo sin d’ora i cittadini per la collaborazione e la pazienza. Saremo presto al lavoro per il potenziamento del sistema di adduzione della Penisola Sorrentina e per il raddoppio della condotta sottomarina che alimenta l’isola di Capri. Questi interventi, progettati da Gori proprio con l’intento incrementare la resilienza dei sistemi di approvvigionamento, sono stati finanziati per 38 milioni di euro provenienti da fondi della Regione Campania e dal Programma Nazionale Infrastrutture Strategiche del Ministero dei Trasporti. Siamo certi che insieme a tutti gli enti competenti riusciremo a contrastare il rischio di altre future criticità, e per questo ringrazio in modo particolare il prefetto di Napoli Michele di Bari per la sensibilità mostrata e per il supporto garantito nella gestione della scorsa emergenza” sottolinea l’amministratore delegato di Gori, Vittorio Cuciniello.