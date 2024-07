Un’auto taglia la strada ad uno dei bus sostitutivi messi in campo da Eav per fronteggiare l’annunciata chiusura della linea Napoli-Baiano: mezzo finisce contro un pilastro in cemento. A segnalare l’incidente è lo stesso Ente Autonomo Volturno, che in una nota evidenzia come l’autobus si sia danneggiato ma sia stato anche riparato rapidamente. Non si segnalano invece danni alle persone a bordo. A parte questo sinistro, al momento, come fa sapere sempre Eav, il servizio “affidato alla gemella società regionale Air Campania” si “è svolto senza particolari problemi e nessun passeggero è rimasto a piedi”. Aspetto che fa dire ai responsabili della società che “il servizio automobilistico appare assolutamente coerente con la domanda di trasporto esistente”. L’azienda di trasporti sciorina le cifre in suo possesso: “Nel periodo invernale, la linea di Baiano trasporta circa 10.000 persone al giorno, con un’offerta di 46 treni al giorno. Nel periodo estivo, con la chiusura scolastica, l’utenza si abbatte di circa il 40-45%, quindi la frequentazione si dovrebbe aggirare intorno alle cinquemila persone al giorno”. “Avendo istituito circa duecento corse bus sostitutive al giorno e avendo ogni bus una capacità di circa cinquanta posti a sedere più venti in piedi – proseguono dall’Ente Autonomo Volturno – la capacità offerta da Air è di 10.000 posti a sedere e di 4.000 in piedi. Al momento la circolare di Volla (25 corse al giorno) si sta esercitando con bus da sedici posti, per cui la capacità in questo momento è di circa 9.000 posti a sedere e 3.500 in piedi (più che sufficiente a soddisfare la domanda stimata di mobilità del periodo estivo). Continueremo a monitorare lo svolgimento del servizio per apportare le eventuali necessarie correzioni o integrazioni”.