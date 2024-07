Lavoro nero e parcheggiatori abusivi al centro degli ultimi controlli effettuati dalla polizia municipale a Pomigliano d’Arco che nel fine settimana hanno anche elevato sanzioni per un totale di circa 5mila euro. Durante i pattugliamenti nelle zone della movida cittadina, gli agenti al comando del tenente colonnello Emiliano Nacar, hanno infatti intensificato i controlli contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, sorprendendo anche un uomo già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici reati, che è stato denunciato a piede libero. Durante il controllo, gli sono state sequestrate le somme di denaro ottenute illegalmente attraverso l’attività illecita. “Continueremo a monitorare attentamente la situazione e a intervenire con determinazione per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi – fanno sapere dal Comune – è fondamentale che i cittadini possano godere delle serate di movida in sicurezza, senza essere vittime di estorsioni”. Nel corso dei controlli nei locali di somministrazione di cibo e bevande, sono state elevate sanzioni per lavoro nero, per un totale di circa 5mila euro ed i titolari sono stati segnalati all’Ispettorato del lavoro.