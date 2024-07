È accaduto nella notte tra sabato e domenica, a Taurasi, in provincia di Avellino dove i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano hanno arrestato un 50enne del posto, ritenuto responsabile di tentata violenza sessuale. Si tratta di un uomo che già in passato era stato denunciato per maltrattamenti in famiglia consumati nei confronti della malcapitata, all’epoca ancora convivente. Lo scorso fine settimana, in nottata, l’uomo si è recato all’abitazione della sua ex, insistendo per avere un rapporto sessuale nonostante il rifiuto della donna. Quest’ultima, dopo una breve colluttazione, è riuscita a cacciare l’aggressore fuori dall’appartamento che, tuttavia, ha cercato di rientrare arrampicandosi sul balcone del primo piano. La donna, accortasi del tentativo, è fuggita in auto e, raggiunta da altri familiari, ha chiesto aiuto al “112”. Gli elementi raccolti hanno consentito ai militari di delineare un quadro indiziario che, d’intesa con la Procura della Repubblica di Benevento, hanno fatto scattare l’arresto a carico del 50enne, convalidato dal giudice del Tribunale sannita che ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e l’applicazione del c.d. braccialetto elettronico.