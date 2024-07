Torna l’anticiclone africano: ancora più caldo con picchi di 40 gradi

Arriva dal Marocco l’ennesima ondata di calore verso l’Italia ma anche su Spagna e Francia; almeno fino alla fine di luglio avremo 6-8°C in più rispetto alla media del periodo nel nostro paese, ci saranno numerosi picchi di 40°C all’ombra in diverse città. Sono le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. “Le prossime ore vedranno ancora temperature accettabili da Nord a Sud dal weekend invece tornerà l’anticiclone africano – aggiunge – le temperature saranno in sensibile risalita con picchi sabato di 38°C a Taranto e Terni, 37°C ancora a Firenze con Roma che salirà a 36. Durante l’ultima domenica di luglio il mercurio del termometro si espanderà ancora di più: Benevento, Oristano e Terni 39°C, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì e Taranto 38°C, Arezzo, Bologna, Bolzano, Frosinone, Macerata, Matera e Roma con 37°C. Tornare a respirare aria più fresca sembra dunque un miraggio, anche se – osserva Sanò – qualche sorpresa non è esclusa all’inizio di agosto: da giovedì 1, infatti, con il passaggio di un’intensa perturbazione atlantica oltralpe (tra Svizzera, Germania ed Austria), ci potrebbe essere un break temporalesco al Nord e su parte del Centro con aria leggermente meno africana. Per quanto riguarda il Sud Italia, al momento, sembra invece che l’anticiclone voglia passare gran parte delle vacanze estive sulle nostre regioni meridionali”.

Nel dettaglio Venerdì 26. Al Nord: soleggiato e un po’ più caldo, isolati temporali sulle Alpi. Al Centro: sole, caldo in aumento. Al Sud: soleggiato. Sabato 27. Al Nord: soleggiato, caldo in aumento. Al Centro: possibile temporale sull’aquilano, sole e caldo altrove. Al Sud: soleggiato e più caldo. Domenica 28. Al Nord: soleggiato, caldo in aumento. Al Centro: sole e molto caldo. Al Sud: soleggiato e più caldo. Tendenza: anticiclone africano ad oltranza con caldo in forte aumento.