Cocaina e crack nel portavivande per bambini: arrestato 47enne

I carabinieri della sezione operativa di Caivano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Salvatore F., 47enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Era in via Visone quando i militari lo hanno fermato in strada per un controllo. Addosso, nascosti nelle mutande, 40 grammi di cocaina divisi in 2 confezioni sottovuoto. Nella sua abitazione nel centro di Caivano, invece, i militari hanno trovato altri 150 grammi di cocaina e altrettanti di crack nascosti in un portavivande per bambini. Con lo stupefacente che avrebbe alimentato le piazze di spaccio, anche appunti sulla contabilità e materiale per il confezionamento delle dosi. Il 47enne è finito in manette ed è ora in carcere, in attesa di giudizio.