Estate bollente: prorogata ancora l’allerta per ondata di calore

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha prorogato l’avviso di allerta per “Ondate di calore” attualmente in atto fino alle ore 14 di lunedì 5 agosto. Fino a domani la criticità riguarderà l’intero territorio. Dalle 12 di domani, invece, l’avviso interesserà solo i comuni definiti a rischio elevato, ossia quelli della fascia costiera: in queste aree si prevedono temperature che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 3-5°C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, potrà superare anche l’80% ed in condizioni di scarsa ventilazione.