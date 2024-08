Lite per una dose di cocaina: uccide il coinquilino a pugni

Gennaro Fedele, 63 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Napoli. Secondo una primissima ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di Fuorigrotta, l’uomo sarebbe morto – riferiscono i militari – dopo una colluttazione con il suo coinquilino, Gennaro A., un napoletano 46 anni. Quest’ultimo è stato bloccato sul posto dai carabinieri. Il fatto è successo in via Venezia Giulia, nel quartiere a ovest di Napoli. Ci sarebbe una lite scoppiata per una dose di cocaina alla base della morte dell’uomo di 63 anni trovato cadavere in un’abitazione del quartiere di Cavalleggeri d’Aosta, a Napoli. Secondo la versione fornita dal 46enne che ha colpito la vittima ed ora al vaglio degli investigatori che ne stanno verificando l’attendibilità, i due, che dividevano un appartamento in via Venezia Giulia, avevano assunto insieme la droga. Sarebbe rimasta un’ultima dose che il 63enne avrebbe assunto da solo non coinvolgendo il 46enne che ha reagito: qualche pugno e il 63enne è finito a terra. E’ stato lo stesso presunto omicida a chiamare il 118 che ha avvertito i carabinieri. I militari hanno raccolto la versione fornita dall’uomo che appariva sotto presumibile effetto di stupefacenti.