Monti Lattari, carabinieri trovano piante di cannabis alte tre metri

I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, supportati dai baschi rossi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia e dai cani del nucleo cinofili, proseguono i controlli antistupefacenti sui Monti Lattari. Nel bilancio delle ultime ore un sequestro di marijuana in località acqua della forma, nella città di Gragnano. In un’intercapedine di un muro perimetrale, scovati 450 grammi di erba sottovuoto già divisa in fiocchi. Denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio un 26enne di Castellammare già sottoposto ai domiciliari. Durante una perquisizione i carabinieri hanno trovato una pianta di cannabis di un metro e mezzo, tre grammi di hashish e oltre 28mila euro in banconote di vario taglio. Ancora cannabis in località Aurano, piccolo agglomerato di abitazioni a due passi da Gragnano. 100 le piante rilevate in due diverse aree. Quaranta quelle trovate in località Nerva del Mandrone: in questo caso ha colpito l’altezza dei fusti, tutti tra i due e i tre metri. Tutte le piante sono state distrutte.