Un camionista sta usufruendo della pausa pranzo ed è fermo nella zona Asi di Giugliano a bordo del proprio tir. Il tempo sembra trascorrere tranquillamente quando improvvisamente suona un allarme. E’ il dispositivo che l’uomo indossa per il monitoraggio della stalker. Si tratta della ex compagna e lei, una 50enne napoletana, è sottoposta alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa con braccialetto elettronico. La donna non può avvinarsi all’ex in un raggio di 500 metri. L’uomo, un 47enne di Marano, ha chiamato e chiesto aiuto al 112. Pochi minuti e la gazzella dell’Arma raggiunge la zona industriale. La donna è in sella a uno scooter poco distante dall’autoarticolato, a circa 200 metri. La 50enne è lì, ferma, e osserva il tir con a bordo l’ex compagno. I carabinieri si avvicinano alla donna e la bloccano. Arrestata, la 50enne è in attesa di giudizio e deve rispondere del reato di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa.