Pomigliano, incendio in un’abitazione: tre persone intossicate

Poco fa i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti a Pomigliano d’Arco per un grosso incendio divampato, per cause in corso di accertamento, in un’abitazione privata di tre piani. Le fiamme sarebbero partite dalle cantine. I carabinieri e alcuni passanti hanno soccorso le tre persone che erano in casa, rimaste bloccate sul terrazzo: sono state fatte scendere utilizzando un muletto. I vigili del fuoco stanno domando le fiamme. Al momento non risultano feriti, anche se le tre persone soccorse sono rimaste intossicate. La strada è stata chiusa per facilitare i soccorsi.