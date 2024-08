Ha sottratto lo smartphone alla moglie e, a sua insaputa, ha cominciato a pubblicare attraverso un noto social network foto e video che la ritraevano in atteggiamenti intimi e senza veli. A quel punto la donna si è subito recata in caserma dai carabinieri dove, dopo essere stata tranquillizzata, ha raccontato tutto, denunciando il marito e facendolo arrestare. È accaduto a Casal di Principe. In carcere per i reati di violenza privata e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, è finito un 36enne già noto alle forze dell’ordine, rintracciato dopo la denuncia della moglie nell’abitazione di una parente. Alla vista dei carabinieri della stazione di Casal di Principe, l’uomo ha consegnato il proprio smartphone e quello sottratto alla moglie, con ancora in memoria il contenuto hot diffuso sul social. La donna aveva già denunciato il 36enne una prima volta qualche giorno fa in seguito a comportamenti vessatori e violenti nei suoi confronti; l’episodio dello smartphone sarebbe collegato, ha spiegato la vittima, proprio alla prima denuncia.