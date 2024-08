Roghi a S. Gregorio e a Letino: in fumo 32mila metri quadrati di vegetazione

Nel pomeriggio di ieri i militari dei Nuclei dei Carabinieri Forestali di San Gregorio Matese e di Alife, sono intervenuti per un incendio boschivo nel comune di San Gregorio Matese, precisamente nella località montana denominata “Tre Fontane – Lago Matese”. Le fiamme hanno attaccato un bosco ad alto fusto di faggio. I successivi accertamenti tecnici hanno permesso di stabilire che l’incendio aveva dapprima interessato un camper parcheggiato sul posto e che poi si era propagato attraverso un campo coltivato a fieno al limitrofo bosco di faggio. I militari hanno proceduto al sequestro probatorio dei resti del camper carbonizzato in quanto ritenuto utile per assicurare le fonti di prova del reato che si sta perseguendo di incendio boschivo su un’area protetta (Parco Regionale del Matese). Gli investigatori sono al lavoro per risalire alle responsabilità dell’azione. L’incendio è stato soppresso solo grazie all’intervento di un elicottero regionale antincendio dopo aver effettuato 32 lanci, di una squadra antincendio di volontari del “Sos Radiosoccorso di Capua”. Si stima che l’incendio abbia interessato complessivamente una superficie di 30.000 mq di cui 20.000 mq di bosco governato ad alto fusto di faggio e 10.000 mq di terreni pascolivi. Sempre nella giornata di ieri, i carabinieri Forestali del Nucleo di Letino sono intervenuti su un incendio, in comune di Letino alla località “Serramonte”, che ha interessato circa 2.000 mq di terreno adibito a pascolo. Anche in questo caso sono in corso gli accertamenti per risalire agli autori.