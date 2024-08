Al pronto soccorso per accompagnare la figlia affetta da una sospetta bronchite, e non contento dell’assistenza fin lì ricevuta, un 62 enne già noto alle forze dell’ordine ha impugnato una mazza da baseball e ha iniziato a colpire tutte le porte del pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia sfasciando i locali e provocando uno stato di agitazione diffuso tra i dipendenti presenti: dodici persone in tutto tra infermieri, medici e guardie giurate. E’ successo la scorsa notte e per l’uomo sono scattate le manette ad opera dei carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia. Dieci infermieri e un medico hanno fatto ricorso alle cure: stato di agitazione e ansia il referto per tutti. Mentre una guardia giurata, nel tentativo di disarmarlo, ha riportato una distorsione a un dito della mano. Precedentemente l’uomo era entrato nell’ufficio del medico di turno colpendo violentemente la scrivania. Si trova ora in carcere, in attesa di giudizio.