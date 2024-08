Terra Fuochi, servizi di controllo nell’area Nord e nel Nolano

Proseguono gli specifici servizi di vigilanza e prevenzione in Terra dei Fuochi, ulteriormente intensificati nell’attuale periodo estivo, su disposizione del prefetto di Napoli, Michele Di Bari. I controlli congiunti degli uomini e dei mezzi del contingente “Strade sicure” dell’Esercito italiano, delle Polizie locali e della Polizia Metropolitana sono stati concentrati su tutte le aree del territorio, dal Nolano al litorale domizio, e in particolare intorno ai territori dei comuni di Giugliano, Mugnano, Caivano, Acerra, Afragola, Brusciano, Saviano e nel capoluogo. Sono stati sequestrati 6 veicoli, effettuate 2 le denunce nonché comminate sanzioni amministrative per circa 180mila euro. Inoltre state sequestrate 2 attività e aree dell’estensione di 1000 metri quadrati. Le Forze dell’ordine sono altresì impegnate in un vasto monitoraggio per verificare nuovi siti di sversamento di rifiuti e/o l’incremento di quelli già censiti, al duplice fine di orientare i controlli lungo le direttrici del traporto illecito e di segnalare agli enti territoriali gli accumuli di materiali per la rimozione. Le pattuglie sul territorio sono mobilitate anche nel rafforzamento della cooperazione con i Vigili del fuoco e ciò ha consentito, in diversi casi – ad Acerra, Nola, Caivano e presso il campo nomade adiacente l’Asi di Giugliano – di segnalare tempestivamente situazioni di principio di incendio e garantire la messa in sicurezza delle aree nonchè un pronto intervento degli operatori per lo spegnimento delle fiamme, limitando le emissioni di fumi. Nel corso dei controlli attivi sul perimetro del sito di via Carrafiello, a Giugliano, una pattuglia dell’Esercito Italiano è anche intervenuta per un’emergenza sanitaria riguardante una bimba rom che lamentava problemi respiratori, attivando prontamente i necessari soccorsi.