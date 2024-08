Traffico di droga, 18 arresti: per ogni affiliato la “mesata”

Diciotto persone sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Marano di Napoli, accusate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti nonché di detenzione, a fine di spaccio, di droga. Nei loro confronti i militari hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Napoli – sezione Riesame – in seguito ad appello proposto dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Per 11 indagati è scattata la custodia in carcere, per altri sette quella agli arresti domiciliari. Restano da arrestare altre persone che sono attivamente ricercate. L’ordinanza cautelare è divenuta definitiva in seguito al rigetto dei ricorsi degli indagati da parte della Corte di Cassazione. L’organizzazione era operativa sul territorio di Marano e zone limitrofe, distribuendo lo stupefacente in diversi comuni campani e retribuendo mensilmente i vari affiliati (con le cosiddette “mesate”) per l’attività di spaccio svolta sulle singole piazze.