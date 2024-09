Dopo aver aperto nello scorso weekend un fascicolo per disastro colposo, la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, in relazione alla frana avvenuta a San Felice a Cancello il 27 agosto scorso, indaga anche per omicidio colposo; ciò in seguito al ritrovamento da parte dei Vigili del Fuoco del corpo di uno dei due dispersi della frana, la 74enne Agnese Milanese. Resta invece ancora in piedi la macchina delle ricerche per il 42enne Giuseppe Guadagnino, figlio della donna. Sul corpo di Milanese, che ieri è stato riconosciuto dal figlio Raffaele, verrà effettuata autopsia nei prossimi giorni. Nell’inchiesta, affidata ai pm Iolanda Gaudino e Alessandra Pinto con il coordinamento dell’aggiunto Carmine Renzulli, al momento non figurano indagati. (fonte Ansa)