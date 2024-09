Ischia, scontro furgone-bus di linea Eav: sei persone ferite

E’ di sei feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina ad Ischia dove si sono scontrati frontalmente un furgone ed un bus dell’azienda pubblica di trasporto Eav. I due veicoli si sono scontrati lungo la strada che dal centro di Ischia Porto conduce a Barano; il piccolo Piaggio Porter, per ragioni al momento sconosciute, ha invaso la corsia opposta a quella di marcia finendo per scontrarsi con il bus. La cabina del furgone si è letteralmente accartocciata e per soccorrere il guidatore i vigili del fuoco hanno dovuto ricorrere alle cesoie pneumatiche per tagliarne le lamiere; l’uomo, di circa 30 anni, avrebbe riportato numerose ferite anche agli organi interni, ed è stato condotto in codice rosso all’ospedale Rizzoli dove attualmente viene sottoposto ad intervento chirurgico. Cinque invece i feriti sul bus, tra cui l’autista ed un turista francese che ha riportato la frattura della clavicola; anche queste persone sono state ricoverate nell’ospedale isolano. (fonte Ansa)