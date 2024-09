Un uomo di 57 anni è stato trovato morto nella sua abitazione ad Atripalda, in provincia di Avellino. Da giorni non rispondeva alle chiamate di familiari e amici. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Tiratore nel tardo pomeriggio con un’autoscala per raggiungere il secondo piano della palazzina. Il personale del 118 ha constatato la morte. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.