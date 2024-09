Ha scatenato molta indignazione il furto di Maui, il piccolo cane di una ragazzina disabile di Acerra, portato via sabato scorso da ladri che hanno svaligiato l’abitazione e rubato l’animale. L’appello del papà Rosario, preoccupato dallo stato d’angoscia della figlia, non è rimasto inascoltato, ed i residenti stanno condividendo notizie e foto dello spitz tedesco, che era diventato tutto il “mondo” della 12enne costretta da una malattia genetica sulla sedia a rotelle Il papà della piccola, intanto, non si è fermato e continua a cercare personalmente il cane. “Spero che Maui stia bene – dice Rosario – e che non gli abbiano fatto nulla. Mia figlia è disperata. Voglio solo ritrovare il cane, del resto delle cose non m’importa. Questi malviventi non si sono fermati neanche quando hanno visto la sedia a rotelle che mia figlia utilizza per muoversi in casa. Mi viene da pensare che siano bestie senza cuore”. Il cane sabato sera era stato lasciato solo in casa per qualche ora, mentre Rosario e la sua famiglia si concedevano una breve passeggiata. Al rientro l’uomo ha trovato l’appartamento a soqquadro, e notato che una delle porte-finestre della cucina era stata forzata. Insieme al cane i ladri hanno portato via una borsa contenente oggetti di valore. “Ma quelli possono tenerseli – conclude Rosario – voglio solo ritrovare il cane di mia figlia. E’ tutto il suo mondo”. (fonte Ansa)