Rocambolesco inseguimento sul raccordo autostradale Avellino-Salerno per bloccare due rapinatori, entrambi residenti ad Avellino, di 25 e 27 anni, che avevano tentato di rapinare pistole in pugno un supermercato di Mercato San Severino, in provincia di Salerno. Il colpo era andato a vuoto perché la cassiera, in preda allo spavento, non è riuscita ad aprire la cassa mentre è scattato l’allarme. I due si sono dati alla fuga in sella ad un scooter. Dopo essere sfuggiti in un primo momento alla cattura, sono stati successivamente bloccati dal dispositivo di sicurezza dispiegato dal comando provinciale dei carabinieri di Avellino. Uno dei rapinatori ha tentato di disfarsi dell’arma, una pistola originariamente a salve modificata per renderla offensiva, completa di caricatore con sei proiettili e pronta all’uso. Sequestrati anche quasi 1.500 euro, verosimilmente frutto di precedenti reati. I due giovani sono stati poi trasferiti nel carcere di Avellino con l’accusa di tentata rapina e porto abusivo di arma clandestina.