Dal 21 al 25 ottobre, il centro commerciale Campania di Marcianise ospiterà l’Expo del Lavoro e dell’Orientamento, un’iniziativa realizzata in collaborazione con Asse4 Rete di Imprese. L’evento è dedicato agli studenti degli istituti superiori che desiderano intraprendere un nuovo percorso formativo, offrendo loro l’opportunità di sperimentare le dinamiche del mondo del lavoro. Per cinque giorni, piazza Campania si trasformerà in un centro per l’orientamento, dove i giovani potranno confrontarsi con aziende partner, conoscere diverse realtà imprenditoriali e valutare le proprie competenze. Saranno inoltre organizzati workshop con Università, agenzie per il lavoro, enti di formazione e imprese locali, offrendo agli studenti la possibilità di partecipare a veri colloqui di selezione. Training Gaming e RoboWeek. L’evento consentirà agli studenti di partecipare a test ed esercitazioni per valutare il loro potenziale e orientarsi meglio nelle scelte formative e professionali. Grazie a simulazioni e giochi di ruolo, il Training Gaming li immergerà in situazioni aziendali tipiche. Inoltre, ci sarà l’opportunità di esplorare la RoboWeek, la settimana dedicata alla robotica.

Partner dell’evento:

Adecco

Kairos Università e Formazione

AOVA Accademia di Fotografia e Cinematografia

Centro Studi Army Dream (preparazione concorsi militari)

Style Animation

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

FMTS Group

Al termine delle attività, gli studenti impareranno a conoscere e utilizzare i principali canali di ricerca del lavoro, nonché le tecniche e i modelli per affrontare un colloquio, comprendere le logiche aziendali e il mondo del lavoro.