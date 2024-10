La Protezione Civile regionale, considerato il quadro meteo attualmente in atto e l’intensificarsi delle precipitazioni che già stanno determinando situazioni di criticità in alcuni comuni della Campania, ha prorogato, innalzato ed esteso l’allerta meteo già in vigore all’intero territorio regionale. A partire dalle 23.59 si passa all’Arancione sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini) e mentre l’allerta Gialla viene estesa a tutte le altre zone.

Questo il quadro in dettaglio:

Dalle 23.59 di oggi 18 ottobre alle 23.59 di domani 19 ottobre: ALLERTA ARANCIONE sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini).

Dalle 23.59 di oggi 18 ottobre alle 23.59 di domani 19 ottobre: ALLERTA GIALLA sul resto del territorio regionale.

Attualmente in vigore e fino alle 23.59 di oggi permane l’ALLERTA GIALLA sulle zone: 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini).

Le precipitazioni proseguiranno, dunque, per tutta la giornata di domani e potranno essere anche a carattere di forte temporale.

Nelle zone dove vige l’Arancione, in particolare, si potrà verificare un dissesto idrogeologico diffuso, con significativi ruscellamenti superficiali anche con trasporto di materiale e conseguente inondazione delle strade, possibili voragini per fenomeni di erosione, instabilità di versante, frane e caduta massi. Ciò in considerazione anche delle precipitazioni già in atto e della conseguente saturazione dei suoli.

Nelle zone interessate dall’allerta di livello Giallo si avrà un dissesto idrogeologico localizzato. Saranno comunque possibili allagamenti, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, allagamenti e caduta massi.

Si raccomanda alle autorità competenti di attivare o mantenere attivi i Coc (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti. Prestare attenzione agli avvisi diramati dalla Sala Operativa Regionale attiva in h24 e monitorare il verde pubblico e le strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Al momento, su richiesta del Comune di Barano d’Ischia, volontari della Protezione civile regionale, attivati e coordinati dalla Sala Operativa stanno supportando le autorità locali per gli allagamenti che stanno interessando località Testaccio.