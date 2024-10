Bimba di 2 mesi muore soffocata in casa: disposta l’autopsia

Tragedia a Lioni, in provincia di Avellino, dove una bimba di soli due mesi è morta soffocata. A causare il decesso potrebbe essere stato un rigurgito. In casa si trovavano la giovane madre, agli arresti domiciliari per droga e il compagno. È stata la coppia a lanciare l’allarme ma quando in casa sono arrivati i sanitari del 118 per la bambina non c’era più nulla da fare. Sul posto anche il medico legale. I carabinieri hanno aperto un fascicolo che sta per essere inviato in Procura ad Avellino: il magistrato verosimilmente disporrà l’autopsia per accertare le cause della morte