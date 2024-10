Spiritelli dispettosi, pronti a fare scherzetti e trabocchetti, sono in arrivo al centro commerciale Campania di Marcianise. Dal 26 al 31 ottobre Piazza Campania si trasformerà in una vera e propria casa infestata dai fantasmi, abitata dai personaggi del film cult degli anni Ottanta “Beetlejuice – Spiritello porcello”. Nelle gallerie si aggireranno i protagonisti del film il cui sequel, “Beetlejuice 2”, è uscito nelle sale italiane lo scorso 5 settembre confermando l’amore del pubblico per uno dei capolavori del maestro Tim Burton e conquistando anche il pubblico di giovanissimi. Un modo diverso e originale per festeggiare Halloween al Campania con la possibilità non solo di essere immortalati in una foto con i simpatici e spaventosi fantasmi, ma anche di poter prendere parte allo spettacolo e diventare, attraverso un trucco “horror”, i protagonisti di una storia fantastica.

GLI ORARI DELLE ATTIVITÀ

PHOTOBOOTH (possibilità di accedere tramite App) – Una postazione fotografica che riprende alcuni elementi caratteristici del film, dove le persone potranno farsi foto e condividerle sui propri social.

26, 27 e 31 ottobre: 11:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00

28, 29 e 30 ottobre: 15:00 – 19:00

POSTAZIONE TRUCCABIMBI (possibilità di accedere tramite App) – Una postazione dedicata ai bambini, ma non solo, dove una truccatrice professionista sarà pronta ad “horrorizzare” i loro visi con un simpatico trucco.

Sabato 26 ottobre: 11:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00

Domenica 27 ottobre: 11:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00

Giovedì 31 ottobre: 11:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00

ANIMAZIONE IN GALLERIA – Potrai incontrare i personaggi di spicco del film (Beetlejuice, Dolores, Lydia Deetz, Wolf Jackson e 2 Shrinker) e farti fotografare con loro. Un animatore nei panni di Beetlejuice sarà pronto a riempirti di scherzetti: attento a non nominare per tre volte il suo nome.